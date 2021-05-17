جدة - نرمين السيد - قال الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الأكاديمية، أن امتحانات "الميد يرم"، انطلقت اليوم بكليات الجامعة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وأشار فى بيان صادر عن الجامعة اليوم، إلى أنه تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وتجهيز قاعات الامتحانات وتقليل الكثافة داخل اللجان إلى النصف. ووجه نائب رئيس الجامعة، عمداء الكليات، بإعطاء أولوية قصوى لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا. وشدد على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية مع التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب، فضلاً عن تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أى حالات طارئة. وأكد ندا، أنه تم تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية بالمدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا وتخصيص غرفة لكل طالب ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمبانى بصفة دورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وسط إجراءات احترازية.. بدء امتحانات الميد تيرم بالجامعة المصرية اليابانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.