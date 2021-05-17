الخشت يزور أسر شهداء جامعة القاهرة من القطاع الطبي بمنازلهم لتقديم هدايا...

بتكليف من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، زار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أسر شهداء جامعة القاهرة من القطاع الطبي بمنازلهم، لتقديم هدية السيد الرئيس والتي شملت: سجادة رسم عليها صورة الشهيد، ومبلغ مالي، وشاشة تليفزيون حديثة LED، وعلبة كحك عيد الفطر، وذلك تقديرًا من السيد الرئيس لشهداء القطاع الطبي من الجيش الأبيض.
وخلال الزيارة نقل رئيس جامعة القاهرة تحيات وتقدير رئيس الجمهورية وتهنئته لأسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقديره لتضحيات أبطال الجيش الأبيض الذين يمثلون خط الدفاع الأول في جائحة كورونا، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تنسى أبطالها الذين ضحوا من أجل شعبها.
وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن سعادته باللفتة الإنسانية الكريمة من رئيس الجمهورية وحرصه على إدخال السرور على أبناء وأسر شهداء الأطقم الطبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما أعرب عن تقديره لتضحيات الأطقم الطبية بأنفسهم من أجل علاج وإنقاذ المرضى المصابين بفيروس كورونا، مؤكدًا أن إدارة الجامعة ستقف بجانبهم وتقدم لهم يد العون متى احتاجوها.
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