مدبولى يوجه بسرعة تأثيث الوحدات السكنية لنقل أهالى المناطق العشوائية

تواصل الدكتور مصطفى مدبولى مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ للتأكيد على أهمية الإسراع فى تأثيث الوحدات السكنية التى تم الانتهاء من تنفيذها لنقل أهالى المناطق العشوائية، تمهيدا لتسليمها للمستحقين سواء فى مشروع " معا"، أو فى منطقة " الخيالة" وغيرهما من المشروعات السكنية الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم الاثنين؛ لمتابعة مشروعات تطوير العشوائيات فى محافظة القاهرة وموقف تسكين الأهالى المستحقين فى المشروعات السكنية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، واللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة.

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