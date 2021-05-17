سفير مصر لدى كوت ديفوار يلتقي وزير البترول والطاقة والمناجم الإيفواري.

التقى الدكتور وائل بدوي، سفير جمهورية مصر العربية في أبيدجان، Thomas CAMARA وزير البترول والطاقة والمناجم الإيفواري، حيث قدم له التهنئة بمناسبة تعيينه في الحكومة الجديدة، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون مع كوت ديفوار في مجالات البترول والطاقة والمناجم.
كما عرض السفير د. وائل بدوي للتقدم الذي حققته وزارتا البترول والكهرباء والطاقة في مصر، موضحاً استعداد القاهرة لتقاسم الخبرات في إطار التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، مشيراً إلى نشاط الشركات المصرية المتواجدة في كوت ديفوار واستعدادها للتعاون مع الحكومة الإيفوارية في إنشاء مشروعات في قطاع الطاقة.
من جانبه، رحب الوزير CAMARA بالتعاون مع مصر، مشيداً بالخبرة المصرية في كافة قطاعات الطاقة، ومشيراً بصفة خاصة إلى الاهتمام الذي توليه بلاده للتوسع في إصدار تراخيص للتنقيب عن المعادن واستغلال المناجم لمكافحة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الذهب والمعادن الأخرى والألماس، وكذلك لرفع كفاءة معمل تكرير النفط في أبيدجان بما يتيح زيادة كميات النفط التي يمكن تصديرها لدول غرب أفريقيا.
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