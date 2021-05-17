قرار حكومى بنقل تبعية 15 مستشفى لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرار بنقل تبعية 15 مستشفى إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان. وتضمن القرار، أن ينقل العاملون بالمستشفيات الـ15 بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

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