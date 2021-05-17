/631310/أحمد-علي-استمرار-جرائم-اسرائيل-بحق-الشعب-الفلسطيني-عار-علي-المجتمع-الدولي

أكد النائب أحمد علي، عضو مجلس النوب، أن صمت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن عن جرائم الحرب، التي ارتكبتها قوات الإحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، يعد عارًا على مجلس الأمن والأمم المتحدة، ويؤكد وجهة النظر التي المتعلقة بضرورة بإعادة التفكير مره أخرى فى دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن اللذان من ضمن أدوارهم الرئيسيّة حفظ الامن والسلم الدوليين وحق الشعوب في تقرير مصيره.

جرائم حرب

وأشار النائب احمد علي عضو مجلس النواب،إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي ترتكب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وتنتهك كافة مواثيق حقوق الإنسان، وتقوم بأعمال اجرامية طالت حتي المصلين والنساء والشيوخ بالمسجد الأقصى، من خلال تنفيذ مخطط الإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم، فضلا ما تم مؤخرا بحي الشيخ جراح بقلب القدس الشرقية، ويعتبر هذا السلوك بمثابة جرائم حرب وارهاب منظم وفيه انتهاكات صارخة لأبسط حقوق الانسان فى ممارسة الانسان شعائره الدينية، التى كفلتها جميع الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني

وشدد النائب احمد علي عضو مجلس النواب، علي اسفه الشديد للصمت والتخاذل من المجتمع الدولى، وأيضاً من منظمات حقوق الانسان، مشيراً الى انها لم تتحرك لتدافع عن حقوق الانسان الفلسطينى حتي في ممارسة شعائره الدينية خلال شهر رمضان المعظم وحتي عيد الفطر المبارك .

اقرا ايضا:تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحتفي باليوم العالمي للاتصالات

وطالب أحمد علي من المجتمع الدولي بمنظماته ودولة، سرعة التدخل لوقف القصف الاسرائيلي علي قطاع غزة وقتل الاطفال الابرياء والمدنيين العزل