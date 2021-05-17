/631317/ميرور-الإنجليزية-محمد-صلاح-ينتقل-لصفوف-باريس-سان-جيرمان-الصيف-المقبل

أكدت تقارير إنجليزية جديدة عن رغبة نادي باريس سان جيرمان في ضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال موسم الإنتقالات المقبلة بديلا لكليان مبابي لاعب فريق العاصمة بعدما رفض الأخير طلب النادي في تجديد تعاقده ، في حسن ربطت تقارير إسبانية عن رغبة الفرنسي في الإنتقال لصفوف ريال مدريد.

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن باريس سان جيرمان بدء الخطوات الفعليه في ضم محمد صلاح خلال فترة الإنتقالات المقبلة ، يأتي هذا في ظل تأكيد من صحيفة ليكيب الفرنسية أن النادي العاصمي يريد تعويض رحيل مبابي نجم الفريق بالفرعون المصري.

تقاريرتكشف تواجد محمد صلاح في باريس سان جيرمان

وقالت صحيفة ميرور: " باريس سان جيرمان بدء في الخظات الفعلية لضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ، وأنها إدارة النادي تجاوزت الأمر وتواصلت مع رامي عباس وكيل الفرعون المصري من أجل معرفة رغبته في الإنضمام للنادي العاصمي".

وتابعت الصحيفة: " باريس سان جيرمان مازال يحاول إستعراض وجهات النظر المختلفة قبل مفاوضات وكيل محمد صلاح بالإنضمام لصفوف النادي العاصمي، لكن هذا سيعتمد على موقف اللاعب مع فريق الريدز في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وفرصة تواجد ليفربول في دوري أبطال أوروبا".

محمد صلاح ينتقل لصفوف باريس سان جيرمان

واختتمت الصحيفة: " مفاوضات باريس سان جيرمان تأتي في ظل خوف باريس سان جيرمان من رحيل مبابي الذي رفض التجديد مع النادي العاصمي من أجل الإنضمام لصفوف ريال مدريد في الموسم المقبل دون وجود بديل مناسب، لذلك بدأت إدارة النادي في مفاوضات من أجل ضم البديل المناسب".

يذكر أن ليفربول نجح في إقتناص ثلاث نقاط غالية من ويست بروميتش ألبيون بهدفين دون رد ، وسجل محمد صلاح هدفا بالإضافة لهدف قاتل سجله أليسون بيكير حارس مرمى الفريق.

تشكيل ليفربول أمام وست بروميتش

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، ويليامز، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم

محمد صلاح - 22 هدفا

هاري كين - 22 هدفا

برونو فيرنانديز - 18 هدفا

سون هيونج مين - 17 هدفا

دومينيك لوين - 16 هدفا