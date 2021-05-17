/631318/لقاء-ثلاثي-بين-ماكرون-وحمدوك-ورئيس-مجلس-السيادة-بباريس

عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لقاء ثلاثيا، بقصر إفيمير الكبير بالعاصمة الفرنسية باريس مع الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان والفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك قبل انعقاد مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان.

وكان قد وصل الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، والفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، ضمن الوفود المشاركة في المؤتمر بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان في استقبالهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كلمة السيسي

ويلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة له مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث انطلقت القمة المصرية الفرنسية في قصر الإيليزيه.

ويتحدث الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي في قضايا عدة منها ما يخص إفريقيا ودعم السودان، فضلًا عن الأزمة الفلسطينية.

السيسي والبرهان

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الفرنسية باريس مع السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.

كما أكد في هذا الإطار حرص مصر على المشاركة في "المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان"، بما يساعد على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان، وذلك انطلاقاً من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.

مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطى فى السودان

وانطلق مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطى فى السودان وسط حضور دولى ومصرى يتقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك والوفد المرافق لهما الذى يضم 31 مسؤولا حكوميا سودانيا.