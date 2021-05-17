/631319/ماكرون-يؤكد-دعم-مصر-لتحقيق-الأمن-والاستقرار-في-المنطقة-بأكملها

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفرنسى رحب بزيارة الرئيس إلى باريس مجددًا.

وأكد ماكرون، تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، والتزام فرنسا بتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة فى مختلف المجالات، ودعم قدرات وجهود مصر بقيادة الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ولتحقيق الامن والاستقرار فى المنطقة بأسرها.

ملفات التعاون الامنية والعسكرية

وأكد الرئيس حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الجمهورية الفرنسية، والتى تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وأعرب عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسى خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا الاقليمية، وكذلك ملفات التعاون الثنائى خاصة تلك الامنية والعسكرية فى ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمى الذى يتسم بالاضطرابات والصراعات.

كلمة السيسي

ويلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة له مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث انطلقت القمة المصرية الفرنسية في قصر الإيليزيه.

ويتحدث الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي في قضايا عدة منها ما يخص إفريقيا ودعم السودان، فضلًا عن الأزمة الفلسطينية.

مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطى فى السودان

وانطلق مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطى فى السودان وسط حضور دولى ومصرى يتقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك والوفد المرافق لهما الذى يضم 31 مسؤولا حكوميا سودانيا.