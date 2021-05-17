طارق عبد العزيز: قانون الصكوك يساهم فى النهوض بالمشاريع القومية

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أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بأن مشروع قانون «الصكوك السيادية» المقدم من الحكومة له أهمية قصوى وضرورية، ويلزم الإسراع فى إصداره وذلك لمساعدة الدولة المصرية فى اقتناص ما ماتبقى من فرص للحصول على مورد تمويل هام.

طارق عبدالعزيز: قانون الصكوك السيادية يساهم فى النهوض بالمشاريع التنموية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى العديد من الدول تمكنت من اقتناص الكثير من المبالغ الضخمة، وهو ما ساهم فى النهوض بالمشاريع التنموية والاستثمارية، وأصبح دخول مصر لهذا المورد من التمويل، أمر ملح و ضروري، فى ظل الآثار والتداعيات التى نتجت عن أزمة كورونا.

طارق عبدالعزيز يعلن موافقته على قانون الصكوك السيادية

وأعلن النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، فى كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم، موافقته على مشروع القانون، مع ضرورة أن يتضمن القانون حوافز تشريعية و ضريبية وضمانات للحصول على العائد وتحويله للمستثمر الأجنبي والتعويض على التقصير و جبر الضرر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، طارق عبدالعزيز :" نظرًا للمنافسة الشديدة بين دول العالم فى هذا المجال وما يشهده سوق الصكوك السيادية في العالم من منافسة حادة لجذب المستثمرين وجب التنوية إلى ضرورة أن يُصدر ذلك القانون بما يمكن الدولة المصرية من المنافسة الفعلية فى هذا السوق الذى أصبح نتيجة تأخرنا فى استخدام هذه الوسيلة التمويلية .

وتابع عضو مجلس الشيوخ، طارق عبد العزيز، بأنه ومع عدم وجود تشريع ينظم ذلك التمويل، أصبح فيه المعروض أكبر من المطلوب، ولذا وجب أن يكون ذلك التشريع جذاب للمستثمر بنصوص و ضمانات وحوافز تعين القائمين بالإصدار على التواجد الفعلي داخل ذلك السوق.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، طارق عبد العزيز، إلى أنه وجب التنوية إلى ضرورة أن يتعاطى مشروع القانون مع ما أنتهت إليه الدول الرائدة فى ذلك المجال وضرورة الأخذ بما تضمنته هذه التشريعات من مزايا و حوافز جذبت وشجعت المستثمر إلى الاستثمار فيها نظرًا، لما يتناسب مع مراكز التمويل الإسلامي خاصة بعد أن أزدهرت هذه التجربة في دول جنوب شرق آسيا و الخليج العربي.