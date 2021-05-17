/631321/كل-ماتريد-معرفته-عن-استعدادت-الزمالك-لبطولة-إفريقيا-في-السلة

خاض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، مرانه النهائي اليوم الإثنين في التاسعة صباحا، استعدادا لمواجهة فيروفياريو دي مابوتو الموزمبيقي في افتتاحية مواجهاته ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) في ظل رغبة الفارس الأبيض في تحقيق البطولة الإفريقية الأولى للنادي في ألعاب الصالات.

وخضع الفريق عقب المران لمسحة طبية أخيرة للكشف عن فيروس كورونا قبل المواجهة المرتقبة أمام فيروفياريو، وذلك طبقا للبرتوكول المعلن من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة السلة ومنظم البطولة .

ويلتقي الفريق مع فيروفياريو دي مابوتو الموزمبيقي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويقود الفريق أجوستي بوش مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا.

قائمة الزمالك في بطولة إفريقيا لكرة السلة

والتر هودج، أحمد حاتم، عمر هشام، أحمد ياسر، هيثم السحارتي، مصطفى مشعل، مصطفى كيجو، أوجوستي جولبيبوش، مهاب ياسر، أنس أسامة، إسلام سالم، مايكل فاكواد، تشينيميلو إلونو.

يذكر أن الفريق الاول لكرة السلة بنادى الزمالك حقق فوزا هاما على فريق بترو لواندا الانجولى بنتيجة78/76 في المباراه الودية التى جمعت الفارس الأبيض بنظيره الأنجولي ضمن استعدادات الفريق لبطولة افريقيا للاندية ابطال الدورى BAL .

استعدادت الزمالك لبطولة إفريقيا

وقال ياسر عبدالوهاب المدرب العام للزمالك أن الفريق بالكامل شارك في المباراه واطمأن الجهاز الفني بقيادة أجوستي بوش على حالتهم متمنيا التوفيق للفريق في مباراته الرسمية الاولى في البطوله ضد الفريق الموزمبيقي.

واضاف ياسر عبد الوهاب المدرب العام للزمالك ان الودية التي لعبها الفريق أمام لوندا الأنجولي جاءت جيدة، ومنذ البدايه بدء الفريق الابيض عن طريق الدفاع القوي والمتابعه الدفاعيه والهجوم الخاطف وكان من ابرز لاعبي الفريق اللاعب المحترف ولتر هودچ خاصة في الرميات الثلاثيه ومساعدة زملائه في الوصول للسله عن طريق التمريرات الحاسمة.