زعيم الأغلبية :«لم يكن حلمنا أبدًا أن نجعل من مستقبل وطن كيانًا سياسيًا فقط.. بل عائلةً تنمويةً»

/631322/زعيم-الأغلبية-لم-يكن-حلمنا-أبدا-أن-نجعل-من-مستقبل-وطن--كيانا-سياسيا-فقط-بل-عائلة-تنموية

قال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن:”لم يكن حلمنا أبدًا أن نجعل من «مستقبل وطن» كيانًا سياسيًا فقط، بل عائلةً تنمويةً، وبيتًا لكل المصريين، وكتيبةً من كتائب العمل الوطني، تساعد الدولة وقائدها للتغلب على التحديات والصعوبات؛ ولم يكن يتحقق ذلك إلا بإرادة قوية من رئيسٍ شجاع، وشعب عظيم يقف خلفه صفًا واحدًا”.

جاء ذلك فى تصريحات له عبر الصفحة الرسمية ه علي موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»

انتخابات مجلس النواب 2021

وتجدر الإشارة إلى أن حزب مستقبل وطن خاض المعترك الانتخابي ليكون القناة الشرعية للمواطنين داخل مجلس النواب بحسب ما قال زعيم الأغلبية،خلال لقائة فى برنامج على مسؤليتي المذاع على فضائية صدي البلد، وحصل مستقبل وطن على النصيب الأكبر من عدد مقاعد مجلس النواب،والتي بلغت 315 مقعدًا بنسبة 55.55%،منها 145 بنظام القائمة، و171 بنظام الفردي، وهو ما يمثل الأغلبية داخل البرلمان.

الأغلبية والمعارضة

وأكد المهندس اشرف رشاد ،النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية للحزب بمجلس النواب،من خلال «برنامج حقائق وأسرار» للإعلامي النائب مصطفي بكري، بفضائية صدي البلد، علي أنه بجانب الأغلبية التى لا تؤمن بالهيمنة والسيطرة، توجد معارضة حريصة علي مصلحة المواطن كالأغلبية، وهو ما يحدث حالة من التناغم والتنسيق في المناقشات داخل القاعة، وتجربة قانون الري الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا، والذي كان محل جدل فى الشارع دائما، وتحرك الجميع من الأغلبية والمعارضة بتعديلات كانت هدفها مصلحة المواطن والفلاح وغيرها من التشريعات الأخري.

المبادرات

يواصل حزب مستقبل وطن، الدور الخدمي والمجتمعي، الذي يقوم به تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب،زعيم الأغلبية البرلمانية، فى إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية والقوافل الطبية والغذائية للقري الأكثر احتياجا،والتي تساهم فى رفع العبء عن كاهل المواطنيين وتوفير حياة كريمة يستحقها المواطن المصري.