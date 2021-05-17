/631324/تيرشتيجين--يفجر-أزمة-داخل-برشلونة-ومنتخب-ألمانيا-تفاصيل

أعلن نادي برشلونة الإسباني خلال بيانًا رسميًا أصدره النادي الإسباني عن تفاصيل إصابة حارس منتخب المانيا و النادي الكتالوني تيرشتيجين والتي لحقت به خلال مباراة سيلتا فيجو التي خسرها الفريق بثنائية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإسباني لكرة القدم .

واصدر نادي برشلونة الإسباني بيانا رسميا عبر الموقع الإلكتروني للنادي الكتالوني يعلن فيه أن أن مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم ، سيخضع لعملية علاجية على الوتر في ركبته اليمنى وذلك في العشرين من ماوي الجاري، الخميس المقبل، بمدينة مالمو السويدية.

برشلونة يفقد تيرشتيجن خلال الفترة المقبلة

ومن المقرر أن يكون البرنامج العلاجي للحارس الألماني تحت إشراف الخدمات الطبية بنادي برشلونةبقيادة الطبيب هاكان ألفريدسون،يأتي هذا الإعلان من جانب النادي الكتالوني بعدما تأكد الفريق من عدم المنافسة على لقب الدوري الإسباني خلال هذا الموسم .

وأعلن شتيجين حارس برشلونة عبر إنستغرام غيابه عن منتخب ألمانيا خلال الفترة المقبلة بعدما فقد النادي فرصة المنافسة على لقب الدوري الإسباني ، كاشفا أنه يشعر بخيبة أمل كبير و حزين كبير لمتابعة منتخب بلاده من المنزل.

وكتب حارس برشلونة عبر الحساب الشخصي على إنستغرام "أشعر بخيبة أمل بشأن هزيمة الأمل وعدم المنافسة على الدوري ، ولأول مرة منذ سنوات سأتابع منتخب بلادي من المنزل ".

الجدير بالذكر أن برشلونة خسر أمام سيلتا فيجو بثنائية نظيفة في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الممتاز ، ليفقد الفريق الكتالوني فرصة المنافسة على لقب الليجا الإسباني لفريقي أتليتكو وريال مدريد .

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني كالتالي: يحتل أتليتكو مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة من اصل 37 مباراة خاضها الفريق.

يحتل ريال مدريد صدارة الدوري برصيد 81 من أصل 37 مباراة خاضها الفريق.

يحتل فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 79 نقطة من أصل 37 مباراة خاضها الفريق.

يقع فريق إشبيلية في المركز الرابع برصيد 74 نقطة من أصل 37 مباراة خاضها الفريق.

تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: أروخو، بيكيه، لينجليه، ديست.

الوسط: ألبا، بوسكيتس، موريبا.

الهجوم: جريزمان، ميسي، ديمبلي.

تشكيل ريال مدريد أمام أتليتك بلباو

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: أودريوزولا، ناتشو، ميليتاو، ميجيل.

خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، مودريتش.

خط الهجوم: بنزيما، فينيسيوس جونيور، روديجو.

مقاعد بدلاء ريال مدريد

ويتواجد على دكة بدلاء ريال مدريد لونين، مارسيلو، ماريانو، ألتويبي، هازارد، أسينسيو، بلانكو.