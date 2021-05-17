/631325/ارتفاع-أعداد-ضحايا-العدوان-على-فلسطين-نصفهم-من-الأطفال-والسيدات

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، ارتفاع حصيلة شهداء الاعتداء الإسرائيلى على غزة إلى 198 شخصا من بينهم 58 طفلًا و35 إمرأة، بالإضافة إلى 1300 إصابة.

غارات على فلسطين

وشنت طائرة حربية إسرائيلية غارة استهدفت سيارة وسط القطاع، أسفرت عن وفاة 3 أسخاص، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 201 شهيدا منذ العدوان الإسرائيلى على القطاع.

وتوفى 4 فلسطينيين، فى غارات شنتها طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلى على محافظة رفح جنوب قطاع غزة وبلدة بيت حانون شمال القطاع.

طائرات الاحتلال استهدفت مواطنين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين بالقصف شمال شرق محافظة رفح ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخر.

بلدة بيت حانون

وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة أخرى من المواطنين فى بلدة بيت حانون ما أسفر عن استشهاد مواطنين آخرين وإصابة العديد من المواطنين.

اعتداء مستوطنين متطرفين

وفى السياق ذاته، أُصيب، شابان بالرصاص الحى خلال اعتداء مستوطنين متطرفين فى حى الأشقرية قرب بلدة شعفاط فى القدس المحتلة.

وأفادت "وفا" بأن مستوطنين فى شعفاط أطلقوا الرصاص الحى باتجاه مجموعة من الشبان؛ ما أدى لإصابة شخصين، وتم نقلهما إلى أحد مستشفيات القدس.

مشاورات لخفض التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين

بحث ممثلون عن "اللجنة الرباعية" الدولية للشرق الأوسط روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة عبر الهاتف الخطوات المحتملة لتهدئة الوضع القائم المتوتر بين إسرائيل وفلسطين.

خفض التصعيد ووقف إطلاق النار

وذكرت الخارجية الروسية " لقد تمت مناقشة الخطوات العملية الممكنة للجنة الرباعية لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار وحماية السكان المدنيين في أقرب وقت ممكن بمنطقة المواجهة العسكرية الفلسطينية الإسرائيلية".

وأضاف البيان " تم التأكيد خلال هذه المناقشات على الحاجة إلى التقيد الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي"، مشيرا إلى أن الجانب الروسي أكد من جانبه على ضرورة تهيئة الظروف لفتح آفاق سياسية لحل الأزمة واستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين.

اجتماع تشاوري مع دول عربية

وتابع البيان:" أن موسكو أكدت أيضا على الضرورة الملحة لعقد اجتماع للجنة الرباعية على المستوى الوزاري، مع التحضير لعقد اجتماع تشاوري مع دول عربية رئيسية بجانب الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن هذه المشاورات جرت عبر الهاتف وشارك فيها الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية فلاديمير سافرونكوف، والمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تور فينيسلاند، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي سفين كوبمانس، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية هادي عمرو.