دوت الخليج يقدم كشف حساب لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال 120 يوم عمل برلماني 

/631326/تحيا-مصر-يقدم-كشف-حساب-لجنة-الاقتراحات-والشكاوى-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

تبرهن لجنة الاقتراحات والشكاوى على أنها أحد أهم لجان مجلس النواب، والتي تقوم بتأدية الدور النموذجي المطلوب من لجان البرلمان، سواء لمناقشة الاقتراحات أو نظر الشكاوى، وهو الأمر الذي يظهر جليا على مسمى اللجنة، والتي يرصد دوت الخليج خلال تقريره التالي كشف حساب دقيق لجهودها وجهود نوابها.

اتضح من رصد وتقصي جهود لجنة الاقتراحات والشكاوى، الدور الكبير الذي يلعبه القيادي البرلماني المخضرم عاطف ناصر، في تكثيف جهود اللجنة، وتوجيه طاقات نوابها تحو خدمة الوطن والمواطن، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين، والحفاظ على وتيرة متصاعدة من الأداء البرلماني المثالى على مستوى التشريع والرقابة.

14 يناير، أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب 2021 عن فوز النائب عاطف ناصر (مستقبل وطن) برئاسة اللجنة بالتزكية، وكذا النائبان إبراهيم أبو شعيرة، ومحمد حمدى دسوقى، بمقعدى وكيلى اللجنة، فيما فاز النائب هشام حسين، بمنصب أمين سر اللجنة.

18 يناير، وجه النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب انتقادات شديدة للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين لدينا بعض الملاحظات على أداء الوزارة متسائلا ما سر علاقة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالوزارة، موضحًا أنه يشعر أن الوكيل هو المتحكم فى الوزارة، وهو الذى يتحكم فى صرف الحوافز لافتا إلى أن المكافآت تصرف على الهوى بدون معايير.

31 يناير، ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، خلال اجتماعها ، 9 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، بشأن عدد من الملفات والطلبات الخاصة بالدوائر وخدمات المواطنين، ومنها تحديد الأحوزة العمرانية لبعض المدن والقرى، وتوصيل الصرف الصحى وتنفيذ محطات مياه شرب، والقضاء على كثافة الفصول في المدارس، وصرف حافز المعلمين.

وتناول اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إصلاح مأخذ المياه الخاص بمحطة مياه قرية المطيعة التابعة لمركز ومدينة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد الحداد، بشأن تحديد كردون القرى والمدن والمتخللات حتى يتسنى ضبط عملية البناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالمنعم إمام، بشأن رفع كفاءة محطة صرف صحى المشتل بمدينة المحلة الكبرى – بمحافظة الغربية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فتحي عبد الرحمن، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي بقرية القاضي مشتهر مركز طوخ – محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن الانتهاء من إنشاء محطات رفع الصرف الصحي بمركز العدوة – محافظة المنيا.

كما نظرت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن صرف حافز المعلمين الخاص بمعلمي الصف الثالث الابتدائي وذلك طبقا لمنظومة التعليم الجديدة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن زيادة عدد الفصول بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة أخميم محافظة سوهاج، وذلك بإزالة المباني القديمة المقامة المتهالكة بمساحة 437م، وإنشاء مبنى جديد، والاقتراح برغبة المقدم من النائب لطفى شحاتة، بشأن إنشاء مدارس عزبة الشمس، بنى شبل، تيمور، أم رماد الابتدائية والثانوية، والطينة الثانوية، وجناح بمدرسة بهنباي (ب) محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أمبارك محمد أحمد عامر، بشأن إقامة مدرسة صناعية لخدمة منطقة البياضية، وقريتي الجبلاء والإشراف- محافظة قنا.

1 فبراير، قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، تأجيل مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ضحا مصطفى محمد عاصى، بشأن توسعة وإعادة رصف وإضاءة طريق شربين- الزرقا المار أمام قريتى (محلة إنجاق، وبساط كريم الدين) - بمحافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب نور الدين، بشأن رصف طريق ترعة الجمالية الأيسر بطول 8 كم – محافظة الدقهلية، وذلك بسبب عدم وجود تمثيل مناسب لمحافظة الدقهلية فى الاجتماع، حيث اقتصر الحضور على رئيس مدينة ونائب رئيس مدينة.

وأكد النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، أن اللجنة لن تقبل إلا بحضور تمثيل لائق من المحافظات مع التأكيد على احترام من حضروا من المسئولين، مشيرا إلى أن التمثيل يجب أن يكون من المحافظ أو السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد، فقط.

8 فبراير، اجتمعت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر ، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة، بحضور مندوبى الحكومة، المهندس خالد نصير رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، واللواء عبد القادر النورى سكرتير عام محافظة الدقهلية، واللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا وآخرون.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب رفعت ضاوى بشأن استكمال الصرف الصحى بقرية فيدمين مركز سنورس محافظة الفيوم، كما وافقت اللجنة على اقتراح برغبة المقدم من النائبة فرحة الشناوى بشأن إدراج مياه الشرب والصرف الصحي.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمد عبد المقصود بشأن تخصيص نسبة ثابتة لأبناء البحر الاحمر فى تعينات شركات البترول والثروة المعدنية العاملة فى نطاق البحر الأحمر، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم بشأن توصيل الغاز الطبيعى إلى مدينة العدوة.

ووافقت اللجنة، أيضًا على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيلاريا سمير بشأن توفير فرص عمل لأبناء محافظة البحر الأحمر عامة ومدينة رأس غارب.

9 فبراير، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب عاطف ناصر، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن عمل كنترول تعليم فنى بمحافظة أسيوط.

13 فبراير ، ناقشت لجنة الاقتراحات، والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، خلال اجتماعها ، 18 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب وموجهة للحكومة، منها غلق المواقع الإباحية.

16 مارس، أعدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، تقريرا عن 11 اقتراحا برغبة وافقت عليها اللجنة، خلال اجتماعها يوم الإثنين من الأسبوع الجارى، متعلقة برصف طرق وإنشاء مواقف.

28 مارس، عقدت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعين اليوم الأحد، لمناقشة 19 اقتراحا برغبة، مقدمة من النواب وموجهة للحكومة.

13 مارس، عقدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعين ي ، لمناقشة 16 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب وموجهة للحكومة، لتنفيذ مشروعات خدمية في المدن والقرى.

22 إبريل اجتمعت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، وتتعلق بطلبات لتنفيذ مشروعات خدمية فى المدن والقرى بمختلف المحافظات، منها طلبات بإقامة كبارى وتطوير مزلقانات السكة الحديد، وتوسيع وتأهيل ورصف بعض الطرق.

وتناول الاجتماع مناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، والنائب عبد الله أحد عبد الله، الأول بشأن إنشاء كوبرى علوى متفرع من طريق مصر / إسكندرية الزراعي إلى أول طريق قليوب - شبين القناطر، بمحافظة الدقهلية، والثانى بشأن إنشاء كوبرى علوى على طريق مصر / إسكندرية الزراعى، أمام قرية سنديون بمحافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن إعادة تطوير مزلقان الشئون الرئيسي فى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

كما ناقشت اللجنة اقتراح برغبة المقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن عمل توسعة لطريق الحامول/ الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وكذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن استكمال رصف طريق عزبة عبده زمام مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، والاقتراح برغب المقدم من النائب فايق الزكى المغازى، بشأن رصف طريق محورى يربط بين محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ، بمحازاة بحر بلقاس مرورا بقرى المعصرة والجرايدة وبيلا، بكفر الشيخ.