/631328/أول-رد-من-أحمد-السقا-على-أزمته-مع-مها-أحمد

وجه الفنان أحمد السقا، رسالة للفنانة مها أحمد من خلال منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لإنهاء الحالة النارية التي دامت ليومين كاتبًا: " العشرة بتحكم الواحد .. والعيش والملح عقد..وعفى الله عن ما سلف يا اختي العزيزة مها".

دوت الخليج يرصد تفاصيل الخلاف الذي نشب بين كلًا من مها أحمد والفنان أحمد السقا وأمير كرارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد إيقاف المخرج محمد سامي.

أمير كرارة يوجه رسالة لمها أحمد لينهي بها الخلاف

وعلى نفس الغرار، كان امير كرارة انهى خلافه معها بسبب التصريحات التي ذمتهم فيها، بتعليق على تدوينة الفنان أحمد تهامي على قائلاً: "مها أختي ومجدي اخويا، وانا والله ما زعلان ولا حاجة علشان فعلاً الموقف دا محصلش، وبردو مش زعلان منها دي حبيبتي ومجدي حبيبي واخويا".

وكانت مها أحمد أثارت الجدل بعد التصريحات التي اصدرتها بخصوص نجميعن زملائها في الوسط الفني وصفتهم "بالمخدماتية"، ثم كشفت عن خذلان السقا وكرارة لها وخضوعها لفترة علاج نفسي من اجلهم.

وحلت هذة المشكلة تزامنًا مع قرار "المتحدة" بإيقاف المخرج محمد سامي عن العمل بعد اخر عمل درامي عرض في رمضان 2021، وهو مسلسل "نسل الاغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، وزوجته مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبدالحميد، إدوارد، نجلاء بدر، أحمد مالك، أحمد داش ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج سينرجي.