فيديوجراف: مصر وفرنسا.. تعاون فى مواجهة التحديات

جدة - نرمين السيد - وتمثل العلاقات بين مصر وفرنسا دفعة قوية لمجالات أخرى مرتبطة بالأزمات الإقليمية، على سبيل المثال: تستفيد فرنسا من الخبرات المصرية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كما تقوم الدولتين بتعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية وتيسير نقل التكنولوجيا لها، فضلا عن جهودهما فى توفير لقاحات كورونا للدول الإفريقية.

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