الزراعة: تحصين أكثر من 2 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام

جدة - نرمين السيد - تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الاغنام والتى بدأت يوم 3 أبريل 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.





حيث أوضح التقرير، اليوم الإثنين، أنه تم تحصين 2 مليون و4 الاف و641 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام بينهم " مليون و505 ألف و367 رأس أبقار، 438 ألف و3 رأس أغنام، 61 ألف و271 رأس ماعز" حتى 11 مايو 2021. الهيئة العامة للخدمات البيطرية تناشد السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

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