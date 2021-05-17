وظائف شاغرة للتدريس بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان وزارة الأوقاف اليوم الإثنين الشروط الواجب توافرها فى المتقدم على النحو التالى:

1- أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه فى تخصص العقيدة .

2- أن يكون مُسكنًا على درجة مالية بموازنة وزارة الأوقاف.

3- أن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، ولم يوقع عليه بجهة عمله أى نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين.

4- أن لا يكون سبق له الإيفاد الدائم على نفقه الوزارة.

5- أن لا يكون قد صدر بشأنه – من أى جهة رسمية – قرار أو توصية بالحرمان من السفر للخارج، ما لم يُلغ هذا القرار أو تُسحب هذه التوصية.

6- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

7-أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلات الشخصية المقررة فى هذا الشأن.

8-أن يكون ممن سبق نجاحه فى الاختبارات التحريرية والشفوية لأى من: "إيفاد رمضان – بعثة الحج – القراءة الحرة – الإدارة الإشرافية - إمام منطقة – إمام متميز – أكاديمية الأوقاف – الأكاديمية الوطنية".

* تقدم الطلبات على موقع الوزارة الإلكترونى "أوقاف أونلاين" اعتبارا من : 18 /5/ 2021م حتى 25/ 5/ 2021م من خلال النموذج المرفق:

"https://forms.gle/G2BzatfNvEMXGYvj6"

وسيتم إخطار المتقدمين بمواعيد الاختبار عبر ذات الموقع.