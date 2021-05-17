نقل جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى مصر لتلقي العلاج

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إنه تم نقل 3 اصابات من جرحى العدوان الإسرائيلي باتجاه جمهورية مصر العربية لاستكمال العلاج.
وفي وقت لاحق من اليوم، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إجراء اتصالات مع مصر لتسهيل علاج جرحى غزة”.
ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال جرحى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما وجّه الرئيس المصري كذلك بسرعة التنسيق مع الجانب الفلسطيني للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، دعوة مصر من أجل “الوقف الفوري لإطلاق النار”، وحضّ مجلس الأمن لأن يلتفت لهذا الوضع المتأزم، وأن يرتقي إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه لإنهاء جولة الصراع الحالية.
فيما تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، صورا لعدد من الشاحنات التى تنقل المساعدات المقدمة من مصر إلى الشعب الفلسطيني، وعلق المتداولون: “مصر الكبيرة العظيمة دائما أبدا.. مصر ثم البقية تأتى، كل الدعم والمساندة من الشعب المصري للشعب الفلسطيني، اللهم اجعل مصر وأهلها فى معيتك ليوم الدين”.
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