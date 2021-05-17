نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2021 تحت شعار "تسريع التحول الرقمي في الأوقات الصعبة" .
وأشار المركز إلى بدء الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات عام 1969، بمناسبة تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات، و سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على الحاجة الملحة إلى تسريع التحول الرقمي حول العالم، لافتا إلى أن التكنولوجيا الحديثة أظهرت قدرات ومزايا هائلة في تسيير مختلف نواحي الحياة في ظل إجراءات الإغلاق العام. ليأتي الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا العام تحت شعار "تسريع التحول الرقمي في الأوقات الصعبة".
وبين أن #مصر حققت إنجازات كبيرة في هذا القطاع؛ كان أبرزها: اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية في 2021، واختيار مصر ضمن أسرع 10 دول نموًّا في الشمول الرقمي 2020؛ وذلك نتيجةً للجهود المبذولة بشكل مستمر، ومنها: تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، وإطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية، وتطوير 1600 مكتب بريد، وغيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معلومات الوزراء : اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية في... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.