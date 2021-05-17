التقى السفير محمد حيدر، سفير مصر بتيرانا، مع فضيلة الشيخ بويار سباهيو، رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية، وهي السلطة الأعلى المعنية بشئون المسلمين، حيث أشاد رئيس المشيخة بالتعاون المثمر مع الأزهر الشريف خلال السنوات الماضية، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في تقديم كافة أشكال الدعم للمسلمين بها. كما أعرب عن تقديره لما تقوم به مصر من جهود بشأن التعاون مع العالم الإسلامي، وبصفة خاصة خلال الفترة الراهنة في ظل جائحة كورونا، وأثنى في هذا الصدد على الحفاوة التي لقيها خلال مشاركته في المؤتمر الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عُقد بالقاهرة في مارس الماضي، وحرص مصر على عقده رغم ظروف الجائحة، وما تضمنه من أبحاث قيمة ومناقشات ثرية.
أكد السفير حيدر حرص الأزهر الشريف ودعمه الكامل لإعداد الكوادر الدينية من الأئمة والوعاظ في البانيا، حيث نقل استجابة الأزهر الشريف لطلب المشيخة بتنظيم عدد من الدورات التدريبية متعددة المستويات لأئمة ووعاظ البانيا عبر الفيديو كونفرانس، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا بشأن السفر، وهو ما من شأنه زيادة اعداد المستفيدين من هذه الدورات، مع إمكانية استمرارها في المستقبل، كما بحث سبل تعزيز التعاون القائم مع المشيخة وما يقدمه الأزهر الشريف من منح سنوية للطلبة الألبان للدراسة في المعاهد والجامعات الأزهرية، وكيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المنح.
من جانبه، أشاد رئيس المشيخة بدور الأزهر الشريف كمرجعية أولى في العالم لبحث شئون المسلمين، وراعي للوسطية، وقيامه بترجمة سماحة الإسلام من خلال مناهجه واراءه، والتصدي من خلال تجديد الخطاب الديني والحوار بين الأديان لجماعات العنف والتطرف في كافة انحاء العالم بما ينشره من أسس ودعائم للتعايش السلمي في كل مكان، مثنياً على الدعم الذي يقدمه الأزهر الشريف منذ عقود إلى البانيا، خاصة وأن فضيلته وعدد من كبار مسئولي المشيخة الألبانية من خريجي الأزهر الشريف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر بتيرانا يبحث سبل تعزيز العلاقات بين الأزهر الشريف والمشيخة الإسلامية... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.