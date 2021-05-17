الرئيس السيسي يصل مقر مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مقر مؤتمر باريس بقصر إفيمير الكبير لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان.

وبدأ رؤساء الوفود المشاركة فى مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية فى السودان، التوافد على قصر إفيمير الكبير، حيث وصل رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق عبدالفتاح البرهان، وعبدالله حمدوك، ورئيس وزراء السودان، وكان فى استقبالهما الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وينطلق مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطى فى السودان وسط حضور دولى ومصرى يتقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك والوفد المرافق لهما الذى يضم 31 مسؤولا حكوميا سودانيا.

كما يشارك فى المؤتمر عدد كبير من الدول وممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربى ورجال الأعمال وعدد كبير من المنظمات الدولية والعربية والأفريقية، فضلا عن 15 رئيسا إفريقيا، وعددا من كبار المسؤولين الأوروبيين، بالإضافة إلى ممثلى عدد من مؤسسات التمويل الدولى وعلى رأسها بنك التنمية اللإفريقى والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيف ورئيس بنك الاستثمار الأوروبى فيرنار هويار، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين، والبنك الأوروبى للإنشاء والتنمية، وعدد من مسئولى الدول الأوربية ومجموعة السبع الصناعية الكبيرى ومجموعة العشرين.