حمو بيكا يعلن تأجيل ألبومه حتى انتهاء أزمة فلسطين..فيديو

/631329/حمو-بيكا-يعلن-تأجيل-ألبومه-حتى-انتهاء-أزمة-فلسطينفيديو

كشف الفنان حمو بيكا، عن سبب تأخير طرح ألبومه الجديد خاصة مهرجان أنا واجع قلب حبيبتك الذي انتظره جموع من جمهوره من خلال فيديو بثه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

دوت الخليج يرصد تأخير طرح ألبوم حمو بيكا الجديد بسبب تضامنه مع القضية الفلسطينية، وذلك كما قرر حسن شاكوش مؤخرًا تأجيل طرح الفيديو كليب الخاص به والتي تتعاون معه الفنانة ياسمين رئيس.

حمو بيكا يعلن تأجيل ألبومه الجديد

قال بيكا خلال الفيديو الذي بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "في مهرجان مصر وكل الدنيا مستنياه المهرجان ده اسمه أنا واجه قلب حبيبتك، كلها أيام وأخواتنا الفلسطينيين بأمر الله منصورين، والألبوم بتاع العيد أنا عطلته عشان تضامني مع فلسطين، الأغاني مش هتطير ولا الناس هتبطل تسمعنا، بس الأيام دي تعدي على خير بإذن الله وكل حاجة هتبقى تمام".

وأرفق حمو بيكا تعليق على الفيديو يحمل كلمات من الأغنية، قائلًا: "صباحكم رزق، انتظروا مهرجان أنا واجع قلب حبيبتك، قلبي شرس وبطاقتي رميها".

حمو بيكا يتضامن مع فلسطين بأغنية نفديكي يا فلسطين

الجدير بالذكر، أن الفنان حمو بيكا قد أعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني من قبل خلال طرح مهرجانًا بعنوان "نفديكي يا فلسطين"بمشاركة على قدورة ونور التوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجاءت فكرة الأغنية تزامنًا مع تضامن بعض الفنانين مع الأحداث العنيفة التى تتعرض لها فلسطين.

ومن ناحية أخرى يتعد حمو بيكا بمشاركة عمر كمال لأول عمل سينمائي بطولي لهم من خلال فيلم "ديك عياط" وكان قد رشحهم المخرج بعد أن أدخل تعديلات بسيطة على السيناريو وأتى ذلك عقب استبعاد أبطال الفيلم الأساسيين وهما باسم سمرا ورحاب الجمل بسبب خلاف نشب بينهما.