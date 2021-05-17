/631330/أول-رد-من-الحكم-نداي-على-ركلة-جزاء-شريف-أمام-صن-داونز

كشف الحكم السنغالي ماجيتي نداي الذي ادار مباراة الأهلي و صن داونز في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا عن السبب وراء عدم إحتساب ركلة جزاء لصالح محمد شريف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام وأنتهت بتقدم المارد الأحمر بهدفيين دون مقابل.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال تصريحات إذاعية : " حكم مباراة صن داونز من المفترض أنه حكم مصنف في القارة الإفريقية ومرشح للمونديال خلال النسخة المقبلة لكنني مندهش من قراراته خلال لقاء بطل جنوب إفريقيا ".

وتابع مدير الكرة بالقلعة الحمراء: " تحدثت مع نداي بين شوطي مباراة الأهلي و صن داونز بشأن كرة محمد شريف ، وحينها قال لي أنها «احتكاك عادي»، وأعتقد أنه قرار سهل بإحتساب ركلة جزاء لصالح مهاجم الفريق الأول ويستحق حارس بطل جنوب إفريقيا طرد مباشر ".

وعلق عبدالحفيظ على مباراة الأهلي و صن داونز: " قدمنا أداء جيد خلال مباراة صن داونز في دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا ونحن راضون عما حققناه ، ونسعى لإستغلال ذلك من أجل الصعود لنصف نهائي البطولة التي يحمل المارد الأحمر لقبها بعد الفوز على الزمالك بثنائية مقابل هدف وحيد".

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

حراسة المرمى: محمد شناوي

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعه - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بدلاء الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كلا من : علي لطفي، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبد المنعم كهربا، جونيور أجاي، والتر بواليا، ، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد.

قائمة الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون -محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - محمود كهربا - جونيور أجايي - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.