/631331/رسميا-قرار-جديد-من-اتحاد-الكرة-عن-إيقاف-ربيع-ياسين

عقدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا اليوم برئاسة المستشار عادل الشوربجي رئيس اللجنة وبحضور المستشار إبراهيم عبدالخالق نائب رئيس اللجنة والمستشار محمد أباظة عضو اللجنة، وقررت قبول التظلم المقدم من ربيع ياسين المدير الفني الأسبق لمنتخب الشباب .

وأعلنت لجنة الإستئناف بالإتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ربيع ياسين المدير الفني لفريق بتروجيت والاكتفاء بإيقافه لمدة شهر اعتبارًا واحد إعتبارا من صدور قرار لجنة الانضباط، وكذلك قررت الجنةالاكتفاء بغرامة 50 ألف جنيه.

اتحاد الكرة يعلن قبول تظلم ربيع ياسين

و قررت اللجنة برئاسة المستشار عادل الشوربجي بقبول الالتماس المقدم من اللاعب أحمد تمساح لاعب نادي الشرقية للدخان والاكتفاء بإيقافه خمس مباريات فقط ، وكذلك قبول التظلم المقدم من اللاعب عبدالرحمن عشري والاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه فقط.

الجدير بالذكر أن لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم قررت توقيع عدة عقوبات على الأندية واللاعبين خلال الجولات الماضية على رأسها مباراة الزمالك وإنبي في المباراة التي أنتهت بالفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

لجنة المسابقات تقرر تغريم لاعبي الزمالك في الدوري

وجاءت العقوبات كالتالي:

تغريم إسلام صلاح لاعب المصري وفتحي مبروك لاعب غزل المحلة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك لما بدر منهما تجاه الخصم خلال المباراة التي جمعت الفريقين.

تغريم علاء عبد العال المدير الفني لنادي أسوان 10 آلاف جنيه، وإيقافه مباراة واحدة، وذلك بعد طرده للإعتراض خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي.

اتحاد الكرة يعلن عن عقوبات مباريات الجولة الماضية

إيقاف حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي البترولي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك الغير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.

تغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب لمدة ٣ دقائق في الشوط الثاني خلال مباراته امام إنبي، و 50 ألف جنيه للسباب الجماعي.

ايقاف أمير عزمي مجاهد مدرب البنك الاهلي ٤ مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، للطرد للسلوك الغير رياضي تجاه الحكام خلال مباراة فريقه امام المقاولون العرب.