بالأرقام.. تفاصيل 14 فوزا للزمالك ببطولة الدوري

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حافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٤٨ نقطة بعد الفوز الأخير على نظيره إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعرض الموقع الرسمي للنادي تفاصيل 14 فوزا للفريق ببطولة الدوري:-

-الزمالك والمقاولون العرب

فاز الفريق على نظيره المقاولون العرب بهدفين دون رد في الجولة الأولى من بطولة الدوري، سجلهما مصطفى محمد، وخالد الحسيني في مرماه.

-الزمالك وسموحة

فاز الفريق على نظيره سموحة بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الثالثة من البطولة، سجل هدفي الفريق أحمد فتوح وأشرف بن شرقي.

-الزمالك وإنبي

واصل الفريق انتصاراته بالفوز على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الخامسة، سجل هدفي الزمالك أشرف بن شرقي ويوسف أوباما.

-الزمالك وطلائع الجيش

بثلاثية نظيفة فاز الفريق على نظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري، سجل إمام عاشور (هدفين)، ويوسف أوباما.

-الزمالك والمصري

بصاروخية إمام عاشور فاز الفريق على نظيره البورسعيدي بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري.

-الزمالك والجونة

بهدف ليوسف أوباما نجح الفريق بالفوز على نظيره الجونة، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثامنة من البطولة.

-الزمالك ومصر للمقاصة

اكتسح فريق الزمالك نظيره مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت الفريقين بالجولة العاشرة من بطولة الدوري، سجل الأهداف أشرف بن شرقي ويوسف أوباما لكل منهما هدفين.

-الزمالك والاتحاد السكندري

نجح فريق الزمالك في الفوز على نظيره الاتحاد بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري.

-الزمالك والإسماعيلي

أرقام الزمالك في الدوري الممتاز

فاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في مباراة قوية بالجولة الثالثة عشرة، سجل للفريق فرجاني ساسي ويوسف أوباما.

-الزمالك وسيراميكا كليوباترا

بهدفين دون رد فاز فريق الزمالك على نظيره سيراميكا كليوباترا بالجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري، سجل هدفي الفريق إمام عاشور وأشرف بن شرقي.

-الزمالك والإنتاج الحربي

واصل فريق الزمالك سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري بالفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، سجلهما حميد أحداد وأشرف بن شرقي، وذلك بالجولة السادسة عشرة للدوري.

ارقام الزمالك في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم

-الزمالك والبنك الأهلي

قدم فريق الزمالك أداء أكثر من رائع أمام البنك الأهلي، بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة السابعة عشرة للدوري، سجل أهداف القلعة البيضاء أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما، والمغربي حميد أحداد (هدفين).

-الزمالك وسموحة

حافظ فريق الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري بالفوز على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن مواجهات الجولة العشرين من البطولة، سجل أهداف الفارس الابيض أشرف بن شرقي وطارق حامد.

-الزمالك وإنبي

واصل الأبيض تحقيق الفوز على نظيره إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين بالجولة الثانية والعشرين من المسابقة، سجل للزمالك أشرف بن شرقي، ويوسف أوباما، ومحمود علاء.