رئيس الوزراء: صندوق دوت الخليج سيتولي جمع مساهمات شراء فيروس كورونا

/631335/رئيس-الوزراء-صندوق-تحيا-مصر-سيتولي-جمع-مساهمات-شراء-فيروس-كورونا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوراء، أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي ضوء الجهود المبذولة لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات، تم التوافق على أن يكون صندوق "دوت الخليج" هو الكيان الذي سيتولى تجميع المساهمات المختلفة، سواء من البنوك أو الشركات أو الجهات الأخرى، إضافة إلى ما قامت الخزانة العامة للدولة بتدبيره لشراء اللقاحات، حيث خصصت الحكومة للصندوق نحو ملياري جنيه حتى الآن.

واتصالا بذلك، استعرض اللواء محمد أمين، بالتفصيل، الموارد التي تم تلقيها، وكذا ما تم إنفاقه حتى الان لتوفير اللقاحات المختلفة.

جاء ذلك في الإجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس كورونا، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق دوت الخليج، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حسان، مساعد وزيرة الصحة، والعميد تامر سلام، المدير التنفيذي لصندوق دوت الخليج.

وكان تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مشروعات تطوير العشوائيات في القاهرة، وتسكين الأهالي في المشروعات الجديدة، حيث كلف بسرعة الانتهاء من إزالة المناطق العشوائية المتبقية ونقل الأهالي للوحدات السكنية التي تم تأثيثها.

متابعة مشروعات تطوير العشوائيات

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير العشوائيات في محافظة القاهرة وموقف تسكين الأهالي المستحقين في المشروعات السكنية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، واللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة.

متابعة أعمال تسكين أهالينا

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو متابعة أعمال تسكين أهالينا بالمناطق العشوائية التي يتم إزالتها، وسرعة نقلهم إلى المناطق السكنية الجديدة التي تم تنفيذها وتأثيثها، وفي هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إزالة المناطق العشوائية المتبقية، وسرعة نقل الأهالي إلى الوحدات السكنية التي يتم تأثيثها.

تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة

كما قدم محافظ القاهرة عرضا حول تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، تناول فيه المشروعات التي تم تنفيذها، وتشمل: الأسمرات1 و2 و 3، وأهالينا 1و2، والمحروسة 1 و 2، وروضة السيدة 1 بإجمالي عدد وحدات سكنية 26449 وحدة، كما عرض المشروعات الجاري الانتهاء من تنفيذها خلال العام 2021، وتشمل: أرض الخيالة ، ومؤسسة معا مرحلة أولى ومرحلة ثانية، ومصنع 18 الحربي، والمنيل القديم، بإجمالي 13912 وحدة سكنية، ثم عرض المحافظ المشروعات الجاري البدء في تنفيذها خلال العام المالي 2021-2022، وتضم: روضة السيدة 2، وأهالينا 3، وشمال الحرفيين، وأرض المسبك، وأرض العمدة، بإجمالي 7800 وحدة سكنية.

تسكين 9897 وحدة سكنية

واستعرض اللواء خالد عبد العال موقف تسكين مشروعات المناطق العشوائية، مشيرا في ضوء ذلك إلى أنه تم تسكين 13524 وحدة سكنية بالكامل في مشروعات: الأسمرات 1 و2، وأهالينا 1، وروضة السيدة 1، وبدر.

كما تم تسكين 9897 وحدة سكنية أخرى في مشروعات: الأسمرات 3 ، والمحروسة 1 و2، وأهالينا 2، وجار تسكين الوحدات المتبقية تباعا في هذه المشروعات.