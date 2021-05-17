/631336/ماكرون-يصف-البشير-بالطاغية-ويتحدث-عن-خطة-دعم-للسودان

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن شباب السودان لم يطلب إلا الحرية، عبر ثورته التي تفتخر بها فرنسا، والتي أدت إلى سقوط الطاغية عمر البشير، مؤكدًا أن هناك ضحايا عدة سقطوا من أجل أن يتمتع السودان بالحرية.

ماكرون يصف البشير بالطاغية

وحي الرئيس الفرنسي الشعب السوداني على الوقوف بكل شجاعة في وجه عمر البشير والذي وصفه بالطاغية، موضحًا أن ثورة ديسمبر لم يكن حادث عرضي ولكنه يتجدد في كل مرة يتطلب فيها الشعب حريته، والتي يعبر فيها الشعب في ثوراته بالغناء والشعر والفن.

وأوضح ماكرون، أن المتظاهرون السودانيون رفعوا شعارات الحرية والسلام والعدالة، وأن الثورة السودانية ألهمت تطلعات شعوب عدة في العالم.

ماكرون يعلن خطة دعم للسودان

وأردف الرئيس الفرنسي، أن التجربة السودانية توحي لنا بالكثير، وأن السودان يجب أن تفتخر بدور نسائها، وأن كل ما يحلم به الشعب السوداني هو الحرية والعدالة.

وأكمل ماكرون أن فرنسا لديها خطة دعم للسودان، منها خطة دعم اقتصادية شجاعة للمساهمة في نهوض السودان.