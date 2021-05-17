موعد صرف معاشات شهر يونيو 2021، يبحث العديد من المواطنين وخاصة أصحاب المعاشات عن موعد صرفها، حيث هناك قطاع كبير من المواطنين الذين يهتمون بمطالعة الموعد المحدد لصرف المعاشات.

دوت الخليجيكشف موعد صرف معاشات شهر يونيو 2021، إستمرارًا لحلقة الخدمات التي يقدمها للقارىء على مدار الساعة.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2021

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات يونيو 2021، على أن يتم بدء صرف المعاشات يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021.

وأشارت التأمينات، إلى أنه سيتم تحديد موعد صرف معاشات يونيو 2021، لنحو 10 ملايين و500 ألف فرد، والذين يصرفون معاشاتهم من البنوك ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، من ماكينات الصراف الآلي وعن طريق خدمة فوري، وكذلك تنظيم المواعيد التي سيتم خلالها صرف المعاش تجنبًا للتكدس والإزدحام أمام الماكينات وفي البنوك، نظرًا لإرتفاع عدد إصابات فيروس كورونا مؤخرًا.

وكانت قد نفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، بشأن إيقاف صرف المعاشات لأصحاب البطاقات الزرقاء القديمة اعتبارًا من يونيو 2021، حيث أثار حالة من الجدل الواسعة بين المواطنين.

صرف معاشات شهر يونيو

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنه يمكن لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت «ميزة» مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية، من صرف معاشات يونيو 2021 من ماكينات الصراف الآلي، والتي يصل عددها إلى 12 ألف ماكينة، منتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021.

مواعيد صرف معاشات يونيو 2021

من المتوقع تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 مايو للشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، ومن ثم سيتم يصرف الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه خلال الخميس والأحد 3 و6 يونيو 2021.

ويستهل استكمال صرف الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء 7 و8 من شهر يونيو المقبل، وتخصيص يومي الأربعاء والخميس 9 و10 يونيو لمن تخلف عن مواعيد الصرف خلال الأيام السابق ذكرها.

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