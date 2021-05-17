في 10 دقائق.. جماهير الأهلي تحول تأخر «ديانج» لتفوق كاسح بالأفضل قاريا«صور»

/631340/في-10-دقائق-جماهير-الأهلي-تحول-تأخر-ديانج-لتفوق-كاسح-بالأفضل-قارياصور

وبدء الإستفتاء الذي طرحته الصفحة الرسمية للإتحاد الإفريقي " الكاف " عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر بتقدم الصربي سمير نوركوفيتش مهاجم كايزر تشيفيز على أليو ديانج متوسط ميدان المارد الأحمر بواقع 3% من إجمالي التصويت بعد أن تقدم لاعب كايزر تشيفيز بـ 48 في مقابل 43% للدولي المالي.

جماهير الأهلي تقلب الطاولة لصالح ديانج

وانتشر الإستفتاء على مواقع التواصل الإجتماعي من أجل تصويت جماهير النادي الأهلي لصالح أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر، وبالفعل أنقلبت الطاولة وتصدر المالي الدولي ترتيب الإستفتاء بنسبة 94% متفوقا على الصربي سمير نوركوفيتش بنسبة 5%.

يأتي هذا بعد الأداء الجيد الذي يقدمه اللاعب أليو ديانج مع النادي الأهلي خلال المباريات المقبلة أخرها مباراة صن داونز والتي أنتهت بفوز المارد الأحمر على الفريق الجنوب إفريقي بثنائية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن مواجهات ذهاب دور الثامنية من الأميراء السمراء.

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

حراسة المرمى: محمد شناوي

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعه - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بدلاء الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كلا من : علي لطفي، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبد المنعم كهربا، جونيور أجاي، والتر بواليا، ، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد.

قائمة الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون -محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - محمود كهربا - جونيور أجايي - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.

تشكيل صن داونز لمواجهة الاهلي في دوري الأبطال

حراسة المرمى: دينيس أنياجنو.

خط الدفاع: ريكاردو نسامينتو - موسى ليبوسا - سيرينو - ريفالدو ريبرتو.

خط الوسط: شالولي - جفت موتوبا - موخليصي - جيمس مورينا - كاجو سانا مابوي.

خط الهجوم: مافوسا موديبا.