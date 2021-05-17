الشيوخ يقر نهائيا قانون الصكوك السياديةويرفع جلساته لـ 30 مايو

جدة - نرمين السيد - ورفع الجلسة العامة على أن يعود المجلس الانعقاد يوم الأحد الموافق 30 مايو الجارى.

ورفض مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المقترح المقدم من الحكومة على المادة الثامنة من مشروع قانون الصكوك السيادية، بشأن معاملة الصكوك الداخلية مثل نظيرتها الخارجية عند القيد فى البورصة وأن تكون جوازية فى حالة الطرح الخاص وألا يكون ملزم بقيدها فى جدول الأوراق المالية بهدف طرح أوراق مالية كثيرة لتنشيط السوق.

ووافق المجلس على المادة كما جاءت من اللجنة والتى تنص على: تحفظ الصكوك السيادية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقا لاحكام قانون الإيداع ولبقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 و تقيد بالورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم تداوله وفقا لقواعد التداول المعمول بها فى البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية.

كما وافق المجلس على المادة التاسعة من مشروع القانون، وتنص على: حفظ الصكوك السيادية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزى، ويكون قيدها أو تداولها با من البورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.

وافق المجلس عل المادة العاشرة وتنص على: عند نهاية مدة الصك السيادى يسترد مالكه قيمته الاستردادية وينتهى حق الاتتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت أساسا لإصداره.

ويجوز للجهة المصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكى الصكوك السيادية قبل نهاية مدة صك وفقا لنشرة الإصدار.