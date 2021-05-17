عاجل| تنفيذا لتكليفات السيسى.. وزيرة الصحة تستعرض محاور خطة دعم مصابى غزة

جدة - نرمين السيد - استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، محاور خطة دعم مصابى قطاع غزة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحة أن عملية إجلاء واستقبال المصابين الفلسطينيين تتم من خلال مركز عمليات الغرفة المركزية، ومركز عمليات شمال سيناء، ومركز عمليات هيئة الإسعاف المصرية.





وأضافت زايد، فى هذا الصدد أن مركز عمليات الغرفة المركزية، مركز التحكم الرئيسى بالرعاية العاجلة، مسؤول عن التنسيق مع غرفة عمليات شمال سيناء لإرسال واستقبال أى بيانات عن أى حالات مرضية، والتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة، كما يقوم المركز بالتنسيق بين المحافظات فى عمليات الإخلاء، فيما يقوم مركز عمليات شمال سيناء بمديرية الشؤون الصحية بالتنسيق ومتابعة تحويل الحالات من المعبر وبين المستشفيات، والتنسيق مع عمليات إسعاف شمال سيناء طوال فترة التامين لعمل الإزاحة المطلوبة للسيارات وتحويل الحالات داخل وخارج المحافظة.

وتابعت: "تم تفعيل غرفة عمليات مركزية بالمقر الرئيسى لهيئة الإسعاف المصرية، لاستقبال وتسجيل الاحداث، والتواصل مع الجهات المعنية بالتامين لمحاولة إزالة أى عقبات تواجه خطة التامين الطبى والإسعافى، والتنسيق بين المحافظات فى عمليات الإخلاء، ومتابعة عمليات الإزاحة بين المحافظات".

وأوضحت وزيرة الصحة، أن القوة الداعمة الإسعافية الأساسية بلغت 50 سيارة إسعاف من إقليم القناة مُجهزة بعناية مركزة ومُزودة بجهاز تنفس صناعى، فضلا عن إمدادها بتجهيزات ومستلزمات طبية وأدوية متكاملة، بالإضافة إلى 65 سيارة إسعاف تعمل بمدن شمال سيناء، كما يوجد أيضا قوة دعم احتياطية بعدد 50 سيارة من محافظات إقليم القناة وباقى محافظات الجمهورية للتحويلات والترانزيت، ويكون التمركز فى محافظة الإسماعيلية.

وتناولت الوزيرة، خلال الاجتماع، دور فرق الانتشار السريع، التى تمثلت فى مجموعة انتشار سريع بمعبر رفح البرى تضم طبيب طوارئ - رعاية وطبيب جراحة وطبيب عظام، وفريقا من الحجر الصحى من مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، وفرق تجهيزات هيئة الإسعاف، فضلا عن توفير فرق التمريض وأطباء الطوارئ وفقا للرعاية العاجلة للعمل بين طوارئ المستشفيات والتعاون مع الإسعاف لتقل الحالات الحرجة.

كما أشارت وزيرة الصحة، إلى خطة الإخلاء والتنسيق بين المستشفيات، موضحة أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل طبى عاجل "إسعافات أولية" إلى مستشفى الشيخ زويد لعمل اللازم لها ثم تحويلها الى مستشفيات: العريش العام وبئر العبد النموذجى، وأنه يتم حجز الحالات عالية الخطورة والتى لا تستدعى تدخلا طبيا عاجلا فى مستشفى الشيخ زويد على أن يُعاد تقييمها مرة أخرى، وأنه يتم حجز الحالات التى تحتاج إلى تدخل طبى فى التخصصات التالية "جراحة – عظام – عناية مركزة – جراحة مخ وأعصاب – جراحة قلب وصدر – جراحة أوعية" فى مستشفيات العريش العام وبئر العبد النموذجى، مضيفة أنه تتم الإحالة الى مستشفيات القاهرة والإسماعيلية عن طريق غرفة العمليات بشمال سيناء والغرفة المركزية، حيث يتم تحويل الحالات التى تحتاج لتدخل طبى دقيق مثل جراحات العظام وجراحات التجميل وخلافه، وفقا للطاقة الاستيعابية بمستشفيات شمال سيناء إلى مستشفيات طوارئ أبوخليفة، والمجمع الطبى بالإسماعيلية، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج لتدخل طبى عالى المستوى إلى مستشفيات معهد ناصر، ودار الشفا، والبنك الأهلى، وأحمد ماهر.

وفى سياق متصل، عرضت الوزيرة أعداد مستشفيات الدعم لمصابى قطاع غزة، موضحة أنها تتمركز فى 3 خطوط للدعم، يضم خط الدعم الأول مستشفيات شمال سيناء، بينما يشمل خط الدعم الثانى مستشفيات الإسماعيلية، وخط الدعم الثالث يتمثل فى مستشفيات القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أنه يوجد 3 مستشفيات فى خط الدعم الأول بشمال سيناء، هى: الشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد النموذجى، تضم 288 سريرا داخليا، و81 سرير رعاية مركزة، و233 طبيبا، وفى الإسماعيلية يوجد مستشفيان هما: المجمع الطبى بالاسماعيلية، ومستشفى طوارئ أبو خليفة بعدد 385 سريرا داخليا، و85 سرير رعاية مركزة، و1145 طبيبا وعضو تمريض، أما فى القاهرة الكبرى، فيوجد 6 مستشفيات، هى : مستشفى معهد ناصر، ومستشفى دار الشفا، ومستشفى المطرية التعليمى، ومستشفى البنك الأهلى، ومستشفى أحمد ماهر، و مستشفى الشيخ زايد التخصصى، وتضم مستشفيات القاهرة الكبرى 784 سريرا داخليا، و179 سرير رعاية مركزة، وبها 3606 أطباء وممرضين.

وفيما يتعلق بالإمداد الدوائى ومستلزمات الطوارئ، قالت الدكتورة هالة زايد، إنه تم دعم مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء والاسماعيلية بدفعة استثنائية من أدوية ومستلزمات الطوارئ تكفى للتشغيل لمدة ثلاثة اشهر، كما تم رفع درجات الاستعداد ببنك الدم الاقليمى بالعريش لتوفير احتياجات المستشفيات من فصائل الدم ومشتقاته، وتم التنسيق مع بنك الدم الإقليمى بالإسماعيلية لتوفير احتياطى من فصائل الدم ومشتقاته للدعم عند الحاجة.