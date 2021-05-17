مؤشر Scimago.. مصر الـ30 عالميا فى النشر العلمى

وأكد عبدالغفار، أن مؤشر Scimago يعد من المؤشرات الدولية الهامة فى تصنيف الدول وفقًا للنشر العلمى الدولى، والذى يصنف 234 دولة على مستوى العالم.
وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا فى النشر العلمى الدولى، متفوقة على دول القارة الإفريقية بعدد 32.323 بحثًا دوليًّا، تليها دولة جنوب إفريقيا بفارق 149 بحثًا فقط، ثم نيجيريا فى المرتبة الثالثة.
وأشار الوزير، إلى تقدم ترتيب مصر على مستوى مجالات العلوم المختلفة، ففى العلوم الزراعية والبيولوجية احتلت مصر المرتبة 22 عالميًّا بدلاً من 28، وفى الكيماء أصبحت مصر فى المرتبة 20 بدلا من 22، وفى الطاقة احتلت مصر المرتبة 21 بعدما كانت 24، وفى مجال العلوم الهندسية احتلت مصر المرتبة 23 بعدما كانت 28، وفى العلوم الطبية احتلت مصر المرتبة 25 بعدما كانت 27، وفى العلوم الفيزيائية احتلت مصر المرتبة 30 بعدما كانت 33.
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