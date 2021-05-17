محافظ الفيوم: إزالة 94 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالعيد

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن إزالة 94 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وداخل الحيز العمرانى بدون ترخيص، بمختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا استنفار جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الشرطة للتعامل الفورى مع كافة صور التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.





وأوضح "الأنصارى" أنه تم تنفيذ عدد 54 إزالة فورية لتعديات بالبناء على الأرض الزراعية على إجمالى مساحة 5.594 مترًا، ووقف أعمال تبوير وتجريف لعدد 6 حالات على مساحة 5.425 مترًا من الأراضى الزراعية أيضًا، كما تم إزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 760 مترًا من أراضى أملاك الدولة، و26 حالة بناء داخل الحيز العمرانى دون ترخيص على مساحة 1.096 مترًا، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وقال خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، إنه تم إزالة 9 حالات تعدٍ خلال إجازة عيد الفطر المبارك، منها 6 حالات تعدٍ على أرض زراعية بإجمالى مساحة 890 مترًا، عبارة عن حالتى تعدٍ بقرية منية الحيط على مساحة 235 مترًا، و3 حالات بقرية أبوصير على مساحة 480 مترًا، وحالة واحدة بقرية قلمشاه على مساحة 175 مترًا من الأرض الزراعية، إضافة إلى 3 حالات تعدٍ على أراضى أملاك الدولة على مساحة 310 مترًا، عبارة عن حالتى تعدٍ بقرية قلمشاه على مساحة 260 مترًا، وحالة واحدة بقرية قصر الباسل على مساحة 50 مترًا.

فيما أشار كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، إلى أنه تم إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضى أملاك الدولة على مساحة 200 مترًا بنطاق الوحدة المحلية بقارون، عبارة عن حالة تعدٍ واحدة بقرية قوتة على مساحة 100 مترًا، وحالة بقرية الخلطة على مساحة 85 مترًا، وأخرى بعزبة أحمد أفندى على مساحة 15 مترًا.

ومن جهته قال مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى، إنه تم إزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء على إجمالى مساحة 1.096 متراً، عبارة عن حالة واحدة عبارة عن غرفة بالبلوك الأبيض على مساحة 20 مترًا بقرية طبهار، و4 حالات عبارة عن أسوار بالبلوك الأبيض والأعمدة على مساحة 546 مترًا بقريتى سنرو وأبوشنب، و3 حالات تعدٍ عبارة عن أسوار وحجرات بالبلوك الأبيض على مساحة 530 مترًا بقرى سنرو القبلية وأبوكساه وطحاوى، فضلاً عن وقف 6 حالات تجريف وتبوير للأرض الزراعية على مساحة 5.425 مترًا بقرية سنرو، وتم مصادرة مواد البناء والمعدات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.

ولفت المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إلى إزالة 16 حالة تعدٍ على مساحة 16 قيراطًا و4 أسهم من الأراضى الزراعية، خلال إجازة العيد، وحالة تعدٍ واحدة داخل الحيز العمرانى على مساحة 150 مترًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

وكشف ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، أنه تم إزالة 30 حالة تعدٍ متنوعة بنطاق المركز، منها 18 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بمدينة طامية وقرى الروضة ودار السلام والجمهورية والمظاطلى والعزيزية وكفر محفوظ، بإجمالى مساحة 1.875 مترًا، وحالة تعدٍ بالبناء على مساحة 100 مترًا من أراضى أملاك الدولة بقرية المظاطلى، فضلاً عن فك 11 حالة تعدٍ عبارة عن شدات خشبية وحديد تسليح داخل الحيز العمرانى بمدينة طامية وقرى دار السلام وفانوس وكفر محفوظ.

وأشار أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم إزالة 21 حالة تعدٍ متنوعة بنطاق المركز، منها 10 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بقرى العدوة وسيلا ودسيا، و4 حالات خارج الحيز العمرانى بقرية العدوة، إضافة إلى إزالة 7 حالات تعدٍ لمخالفات بناء داخل الحيز العمرانى دون ترخيص بقرى العدوة ودمو وهوارة المقطع.