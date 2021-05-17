محافظ الفيوم: إزالة 94 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالعيد

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وأوضح "الأنصارى" أنه تم تنفيذ عدد 54 إزالة فورية لتعديات بالبناء على الأرض الزراعية على إجمالى مساحة 5.594 مترًا، ووقف أعمال تبوير وتجريف لعدد 6 حالات على مساحة 5.425 مترًا من الأراضى الزراعية أيضًا، كما تم إزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 760 مترًا من أراضى أملاك الدولة، و26 حالة بناء داخل الحيز العمرانى دون ترخيص على مساحة 1.096 مترًا، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
وقال خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، إنه تم إزالة 9 حالات تعدٍ خلال إجازة عيد الفطر المبارك، منها 6 حالات تعدٍ على أرض زراعية بإجمالى مساحة 890 مترًا، عبارة عن حالتى تعدٍ بقرية منية الحيط على مساحة 235 مترًا، و3 حالات بقرية أبوصير على مساحة 480 مترًا، وحالة واحدة بقرية قلمشاه على مساحة 175 مترًا من الأرض الزراعية، إضافة إلى 3 حالات تعدٍ على أراضى أملاك الدولة على مساحة 310 مترًا، عبارة عن حالتى تعدٍ بقرية قلمشاه على مساحة 260 مترًا، وحالة واحدة بقرية قصر الباسل على مساحة 50 مترًا.
فيما أشار كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، إلى أنه تم إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضى أملاك الدولة على مساحة 200 مترًا بنطاق الوحدة المحلية بقارون، عبارة عن حالة تعدٍ واحدة بقرية قوتة على مساحة 100 مترًا، وحالة بقرية الخلطة على مساحة 85 مترًا، وأخرى بعزبة أحمد أفندى على مساحة 15 مترًا.
ومن جهته قال مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى، إنه تم إزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء على إجمالى مساحة 1.096 متراً، عبارة عن حالة واحدة عبارة عن غرفة بالبلوك الأبيض على مساحة 20 مترًا بقرية طبهار، و4 حالات عبارة عن أسوار بالبلوك الأبيض والأعمدة على مساحة 546 مترًا بقريتى سنرو وأبوشنب، و3 حالات تعدٍ عبارة عن أسوار وحجرات بالبلوك الأبيض على مساحة 530 مترًا بقرى سنرو القبلية وأبوكساه وطحاوى، فضلاً عن وقف 6 حالات تجريف وتبوير للأرض الزراعية على مساحة 5.425 مترًا بقرية سنرو، وتم مصادرة مواد البناء والمعدات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.
ولفت المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إلى إزالة 16 حالة تعدٍ على مساحة 16 قيراطًا و4 أسهم من الأراضى الزراعية، خلال إجازة العيد، وحالة تعدٍ واحدة داخل الحيز العمرانى على مساحة 150 مترًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.
وكشف ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، أنه تم إزالة 30 حالة تعدٍ متنوعة بنطاق المركز، منها 18 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بمدينة طامية وقرى الروضة ودار السلام والجمهورية والمظاطلى والعزيزية وكفر محفوظ، بإجمالى مساحة 1.875 مترًا، وحالة تعدٍ بالبناء على مساحة 100 مترًا من أراضى أملاك الدولة بقرية المظاطلى، فضلاً عن فك 11 حالة تعدٍ عبارة عن شدات خشبية وحديد تسليح داخل الحيز العمرانى بمدينة طامية وقرى دار السلام وفانوس وكفر محفوظ.
وأشار أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم إزالة 21 حالة تعدٍ متنوعة بنطاق المركز، منها 10 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بقرى العدوة وسيلا ودسيا، و4 حالات خارج الحيز العمرانى بقرية العدوة، إضافة إلى إزالة 7 حالات تعدٍ لمخالفات بناء داخل الحيز العمرانى دون ترخيص بقرى العدوة ودمو وهوارة المقطع.
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