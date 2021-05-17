عاجل.. السيسى يلتقى برئيسة إثيوبيا ونظيره الرواندى ورئيس البنك الإفريقى

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدد من الزعماء الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة فى المؤتمر ومن بينهم ساهلورك زودى رئيسة الجمهورية الإثيوبية، ورئيس رواندا بول كاجامى وعبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان، وأكينومى أديسينا رئيس البنك الافريقى للتنمية.





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