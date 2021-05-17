اختيار المستشارة آية المهدى ممثله للنيابة الإدارية فى مجلس الدولة

وأوضح بيان للنيابة الإدارية، أن إجمالى عدد السيدات اللائى قمن بمباشرة الادعاء التأديبى أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة حتى الآن خمسة وعشرون عضوة من عضوات النيابة الإدارية، ومن نافلة القول، أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقًا لأحكام القانون.
جاء ذلك استمرارًا لسياسة النيابة الإدارية نحو تكليف عضوات النيابة الإدارية بتمثيل الإدعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.
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