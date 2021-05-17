إنفوجراف.. أبرز تصريحات السيسى وماكرون فى القمة المصرية - الفرنسية

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات السيسى وماكرون فى القمة المصرية - الفرنسية: يذكر أن الرئيس السيسى، أكد تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشددًا على أن مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية.

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