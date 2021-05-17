جدة - نرمين السيد - وكان فى استقباله بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثانى، والذى أجرى معه مناقشة ودية، ومن بين أمور أخرى حول دور وعمل بطريركية الإسكندرية التاريخية فى القارة الإفريقية.
وعبر السفير عن إعجابه بشخص غبطته وهنأه على عمله وخدمته فى قارة المستقبل.
كما أعرب البابا ثيودروس فى حديثه لـلسفير الأمريكى Cohen عن امتنانه للقيادة المصرية ولاسيما الرئيس عبد الفتاح السيسى لما يقدمه من تسهيلات ومساعدات حتى تتمكن البطريركية من القيام بمهمتها دون عائق.
بعد ذلك اصطحب صاحب الغبطة السفير فى جولة بمقر البطريركية، وفد أبدى Cohen اهتماما كبيرا بثروة المتحف الأثرى والمكتبة البطريركية.
وكان برفقتهما الوكيل البطريركى بالإسكندرية المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير الأمريكى بالقاهرة يزور بطريركية الإسكندرية للروم الإرثوذكس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.