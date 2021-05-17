السفير الأمريكى بالقاهرة يزور بطريركية الإسكندرية للروم الإرثوذكس

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقباله بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثانى، والذى أجرى معه مناقشة ودية، ومن بين أمور أخرى حول دور وعمل بطريركية الإسكندرية التاريخية فى القارة الإفريقية.

وعبر السفير عن إعجابه بشخص غبطته وهنأه على عمله وخدمته فى قارة المستقبل.

كما أعرب البابا ثيودروس فى حديثه لـلسفير الأمريكى Cohen عن امتنانه للقيادة المصرية ولاسيما الرئيس عبد الفتاح السيسى لما يقدمه من تسهيلات ومساعدات حتى تتمكن البطريركية من القيام بمهمتها دون عائق.

بعد ذلك اصطحب صاحب الغبطة السفير فى جولة بمقر البطريركية، وفد أبدى Cohen اهتماما كبيرا بثروة المتحف الأثرى والمكتبة البطريركية.

وكان برفقتهما الوكيل البطريركى بالإسكندرية المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس.