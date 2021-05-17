صور.. السيسى يلتقى عددا من الزعماء الأفارقة والشخصيات الدولية بباريس

جدة - نرمين السيد - عرض السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورا من وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الإثنين، إلى مقر مؤتمر باريس بقصر إفيمير للمؤتمرات.





ويشارك الرئيس السيسى، فى مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان. والتقى الرئيس، بعدد من الزعماء الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة فى المؤتمر.

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