مصر تحتل المرتبة 30 عالميًّا في النشر العلمي في مؤشر Scimago

/631348/مصر-تحتل-المرتبة-30-عالميا-في-النشر-العلمي-في-مؤشر-Scimago

أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقدم ترتيب مصر 4 مراكز لعام 2020 في تصنيف Scimago للنشر العلمي، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت في المرتبة 30 عالميًّا مقارنة بالترتيب 34 في التصنيف الأخير عام 2019.

وأكد الوزير أن مؤشر Scimago يعد من المؤشرات الدولية الهامة في تصنيف الدول وفقًا للنشر العلمي الدولي، والذى يصنف 234 دولة على مستوى العالم.

وأوضح عبد الغفار أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا في النشر العلمي الدولي، متفوقة على دول القارة الإفريقية بعدد 32323 بحثًا دوليًّا، تليها دولة جنوب إفريقيا بفارق 149 بحثًا فقط، ثم نيجيريا في المرتبة الثالثة.

وأشار الوزير إلى تقدم ترتيب مصر على مستوى مجالات العلوم المختلفة، ففي العلوم الزراعية والبيولوجية احتلت مصر المرتبة 22 عالميًّا بدلاً من 28، وفي الكيمياء أصبحت مصر في المرتبة 20 بدلا من 22 ، وفي الطاقة احتلت مصر المرتبة 21 بعدما كانت 24، وفي مجال العلوم الهندسية احتلت مصر المرتبة 23 بعدما كانت 28 ، وفي العلوم الطبية احتلت مصر المرتبة 25 بعدما كانت 27 ، وفي العلوم الفيزيائية احتلت مصر المرتبة 30 بعدما كانت 33.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس "كورونا"، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق دوت الخليج، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حسان، مساعد وزيرة الصحة، والعميد تامر سلام، المدير التنفيذي لصندوق دوت الخليج.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة آخر المستجدات الخاصة بأزمة فيروس "كورونا" لاسيما بعد العودة للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا لمتابعة موقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي ضوء الجهود المبذولة لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات، تم التوافق على أن يكون صندوق "دوت الخليج" هو الكيان الذي سيتولى تجميع المساهمات المختلفة، سواء من البنوك أو الشركات أو الجهات الأخرى، إضافة إلى ما قامت الخزانة العامة للدولة بتدبيره لشراء اللقاحات، حيث خصصت الحكومة للصندوق نحو ملياري جنيه حتى الان.

واتصالا بذلك، استعرض اللواء محمد أمين، بالتفصيل، الموارد التي تم تلقيها، وكذا ما تم إنفاقه حتى الان لتوفير اللقاحات المختلفة.

وخلال الاجتماع، طمأنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رئيس الوزراء، على أن احتياطيات الأكسجين، الذي يحتاجه مرضى "كورونا"، آمنة، كما أكدت على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. وكشفت عن أنه سيتم البدء في تطعيم جميع السجناء باللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، وأنه تم الاتفاق مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية على تخصيص عدد من المراكز لتكون مقرات تقدم من خلالها خدمة تطعيم العاملين بكافة المجمعات الصناعية وفق خطة محددة، موضحة في الوقت نفسه أنه سيتم تمركز سيارات بالقرب من أماكن صرف المعاشات؛ بهدف توفير اللقاحات.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن الوزارة تستهدف توفير اللقاحات للمواطنين من أصحاب المعاشات، حيث سيتم بدءاً من صرف معاش الشهر المقبل، توفير اللقاحات لهم، وذلك من خلال التمركز عند مختلف أماكن الصرف على مستوى الجمهورية، سواء فروع البنوك، أو مكاتب البريد.