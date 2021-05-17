/631351/165-سيارة-إسعاف-لنقل-جرحى-فلسطين بتعليمات-من-الرئيس

أعلنت وزارة الصحة منذ قليل، أن القوة الداعمة الإسعافية الموجه إلى قطاع غزة تتكون من 165 سيارة إسعاف، منها 50 سيارة إسعاف من إقليم القناة مُجهزة بعناية مركزة ومُزودة بجهاز تنفس صناعي، وتشمل أيضًا عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 65 سيارة إسعاف تعمل بمدن شمال سيناء.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه يوجد أيضا قوة دعم احتياطية بعدد 50 سيارة من محافظات إقليم القناة وباقي محافظات الجمهورية للتحويلات والترانزيت، ويكون التمركز في محافظة الإسماعيلية.

اجتماع مجلس الوزراء

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث جرى استعراض محاور خطة دعم مصابي قطاع غزة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحة أن عملية إجلاء واستقبال المصابين الفلسطينيين تتم من خلال مركز عمليات الغرفة المركزية، ومركز عمليات شمال سيناء، ومركز عمليات هيئة الإسعاف المصرية.

وأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن مركز عمليات الرغفة المركزية، هو المسئول عن إرسال واستقبال أى بيانات عن أى حالات مرضية، والتنسيق مع غرفة عمليات شمال سيناء وقطاعات الوزارة المختلفة، كما يقوم المركز بالتنسيق بين المحافظات في عمليات الإخلاء، فيما يقوم مركز عمليات شمال سيناء بمديرية الشئون الصحية بالتنسيق ومتابعة تحويل الحالات من المعبر وبين المستشفيات، وكذا التنسيق مع عمليات إسعاف شمال سيناء طوال فترة التامين لعمل الإزاحة المطلوبة للسيارات وتحويل الحالات داخل وخارج المحافظة.

المستشفيات المحددة لاستقبال المصابين

وخلال حديثها، تطرقت وزيرة الصحة، إلى المستفيات المجهزة لاستقبال المصابين من فلسطين، حيث يوجد 3 مستشفيات في خط الدعم الأول بشمال سيناء، هي : الشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد النموذجي، تضم 288 سريرا داخليا، و81 سرير رعاية مركزة، و233 طبيبا، وفي الإسماعيلية يوجد مستشفيان هما: المجمع الطبى بالاسماعيلية، ومستشفى طوارئ أبو خليفة بعدد 385 سريرا داخليا، و85 سرير رعاية مركزة، و1145 طبيبا وعضو تمريض، أما في القاهرة الكبرى ، فيوجد 6 مستشفيات، هي : مستشفى معهد ناصر، ومستشفى دار الشفا، ومستشفى المطرية التعليمي، و مستشفى البنك الأهلي، ومستشفى أحمد ماهر، و مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وتضم مستشفيات القاهرة الكبرى 784 سريرا داخليا، و179 سرير رعاية مركزة، وبها 3606 أطباء وممرضين.