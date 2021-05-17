/631341/تعرف-على-مدة-إصدار-وتداول-الصكوك-السيادية-فى-تعديلات-القانون-الجديد

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق،خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية،بعد مناقشة التقرير المشترك من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

الصكوك السيادية

هذاوتحظى الصكوك السيادية كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا 2.7 تريليونات دولار امريكي، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية واندونسيا وبريطانيا والامارات المتجدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارا لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة، ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الالية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الامثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها.

فلسفة قانون الصكوك السيادية

وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالي يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري.

مدة تداول الصكوك السيادية

وقضت المادة 1 من تعديلات قانون الصكوك السيادية كما انتهت إلية اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار،ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الصــــكوك الســــيادية تعد أوراق ماليــــة حكوميــــة إســــمية متساوية القيمـة وقابلـة للتـداول تصـدر لمـدة محـددة ،لا تزيد عن ثلاثين عاما، ولها حصصاً شـائعة فـي حقوق منفعة الأصول،وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.

عقد الإصدار

عقد الإصدار هو العقد الذي تصدر على اساسه الصكوك السيادية، وفقا لاحكام هذا القانون وتقره جهة الرقابة،وينظم العقد حقوق والتزمات الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادي بصفتها وكيلا عن مالكي الصكوك السيادية،بما فى ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك السيادية،ومدة الاستثمار وعوائدة المتوقعة وطريقة توزيعه وآجالها وأمكان استرداداها وتدوالها.