/631343/البرهان-هناك-مصالح-مشتركة-مع-مصر-والجيش-السوداني-انضم-للثورة-ضد-نظام-فاسد

قال الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، إن الخرطوم تريد حل توافقى وتفاوضى مبنى على حفظ الحقوق، بخصوص سد النهضة.

حق مشروع للسودان

وأكد البرهان، أن السودان ظل لسنين طويلة يمر بتجارب مريرة ليست بها التزامات من الأطراف الأخرى، مؤكدًا ضرورة وجود اتفاق ملزم، معلقًا: "هذا حق مشروع للسودان في أن يطالب بهذا الحق".

مصالح مشتركة بين مصر والوسودان

وأكد رئيس مجلس السيادة السودانى، أن السودان ومصر تربطهما علاقات أزلية وقديمة. وقال: "لكن فى هذا الموضوع لدينا مصالح مشتركة متشابهة، وإن الطرفان يسعان إلى وجود اتفاق ملزم وقانونى، لأن هذا الحق ليس حقنا، بل حق الأجيال القادمة، ولذلك فيجب أن تكون هناك اتفاقية تحفظ للأجيال حقهم فى مستقبل استخداماتهم واحتياجاتهم للمياه".

السودان انضمت للثورة ضد الفاسد

وأكمل البرهان، إن القوات المسلحة السودانية انضمت للثورة ضد النظام الفاسد. وأكد البرهان، أن القوات المسلحة السودانية هى الضامن للتحول الديمقراطى والحامى للثورة السودانية. وتابع البرهان قائلا: نتطلع لدعم المجتمع الدولى للتحول والسلام في السودان، وأن الحكومة الانتقالية ملتزمة بعدم التدخل فى شئون الدول الأخرى.

حديث ماكرون عن السودان

بينما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن شباب السودان لم يطلب إلا الحرية، عبر ثورته التي تفتخر بها فرنسا، والتي أدت إلى سقوط الطاغية عمر البشير، مؤكدًا أن هناك ضحايا عدة سقطوا من أجل أن يتمتع السودان بالحرية.

ماكرون يصف البشير بالطاغية

وحي الرئيس الفرنسي الشعب السوداني على الوقوف بكل شجاعة في وجه عمر البشير والذي وصفه بالطاغية، موضحًا أن ثورة ديسمبر لم يكن حادث عرضي ولكنه يتجدد في كل مرة يتطلب فيها الشعب حريته، والتي يعبر فيها الشعب في ثوراته بالغناء والشعر والفن.

وأوضح ماكرون، أن المتظاهرون السودانيون رفعوا شعارات الحرية والسلام والعدالة، وأن الثورة السودانية ألهمت تطلعات شعوب عدة في العالم.

ماكرون يعلن خطة دعم للسودان

وأردف الرئيس الفرنسي، أن التجربة السودانية توحي لنا بالكثير، وأن السودان يجب أن تفتخر بدور نسائها، وأن كل ما يحلم به الشعب السوداني هو الحرية والعدالة.

وأكمل ماكرون أن فرنسا لديها خطة دعم للسودان، منها خطة دعم اقتصادية شجاعة للمساهمة في نهوض السودان.