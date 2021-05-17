المالديف مقصد الفنانين في الاجازة الصيفية منهم درة والشرنوبي..صور

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يتجه أغلب نجوم الفن لتقضية العطلة الصيفية خارج مصر للإستجمام بعيدًا عن أجواء الازدحام المعتادة، وتعتبر جزر المالديف من أجمل الجزر التي تعد مقصدًا للفنانيين في الفترة الأخيرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل رحلة محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، وكذلك الفنانة درة وزوجها إلى جزر المالديف، فضلًا عن الصور التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي لهما خلال عطلتهما.

صور عطلة نجوم الفن في المالديف

وأثناء تقضية العطلة الصيفية في المالديف، شاركت الفنانة درة متابعيها بصور على حسابها الشخصي على "انستجرام"، تجمعها بزوجها هاني سعد وكتبت له "بحبك" ، و كعادة درة ظهرت بإطلالة رقيقة مرتدية فستان أبيض يخطف الانظار.

طلت درة بعدد من الإطلالات الراقية التي تتميز بها، لتبهر الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هنا بدأت حلقة التحليلات لفساتين درة تجوب منصات السوشيال ميديا.

كان آخر أعمال الفنانة درة مسلسلها الرمضاني الذي شاركت به مع الفنان هاني سلامة “بين السما والأرض”، الذي كان يدور حول تعلقهما داخل إحدى المصاعد لتبدأ قصة كل شخص داخل المصعد تنكشف واحدة تلو الآخرى.

محمد الشرنوبي وزوجته

كما طل علينا المطرب شرنوبي بصحبة زوجته راندا رياض مديرة أعمال المطربة انغام، بصور في المالديف تميزها حالة من الرومانسية بينه وبين زوجته وخلفهما البحر، وبكلمات رقيقة كتب لها "الجنة هي المكان الذي اتواجد فيه معك.. أحبك كثيراً" لترد عليه راندا قائلة: " وانا سأظل أحبك طول العمر".

كان آخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل وكل ما نفترق، الذي شارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم وهما: ريهام حجاج، أيتن عامر، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام، أحمد فهمي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج مصطفى أبو سيف.