/631352/الزمالك-يعلن-عن-قائمة-الفريق-لمواجهة-بطل-موزمبيق

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بالزمالك عن قائمة الفريق الأبيض لمواجهة فيروفياريو دي مابوتو الموزمبيقي في إفتتاحية مباريات بطولة إفريقيا للأندية الأبطال لكرة السلة ، وشهدت القائمة تواجد هودج محترف الفارس الأبيض مع أنس اسامة.

وكشف أجوستي بوش المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة فيروفياريو دي مابوتو الموزمبيقي في أول مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة والتي جاءت كالتالي:

قائمة الزمالك لمواجهة بطل موزمبيق

إسلام سالم ومهاب ياسر وأحمد ياسرو أنس أسامة وهيثم السحرتي و عمر هشام وأحمد حاتم ومصطفى مكاوي والتر هودج ومولوكا ديابتية وميشيل فاكودا وشينميلو يلونا ومصطفي مشعل.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فندق الإقامة متوجهة إلى ملعب المباراة والمقرر إنطلاقها خلال دقائق بعد أن خضعت بعثة الفارس الأبيض لمسحة طبية بعد مران اليوم للكشف عن فيروس كورونا.

يذكر أن الزمالك يقوده أجوستي بوش المدير الفني للفارس الأبيض ، ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا.

والجدير بالذكر أن الفريق الاول لكرة السلة بنادى الزمالك حقق انتصار هام على حساب فريق بترو لواندا الانجولى بنتيجة78/76 في المباراه الودية التى جمعت القلعة البيضاء مع منافسه الأنجولي ضمن استعدادات الفريق لبطولة افريقيا للاندية ابطال الدورى BAL .