منة فضالي تدافع عن محمد سامي: "أنا مش بطبل"

ادعم محمد سامي، حملة جديدة انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، من قبل عدد كبير من نجوم الفن، حيث شارك بها الكثير منهم الفنانة منة فضالي، التي حرصت على دعم المخرج محمد سامي في أزمته الأخيرة التي باتت مادة هامة عبر منصات السوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد تعليق منة فضالي، على أزمة المخرج محمد سامي بعد إيقافه من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بسبب مسلسل نسل الأغراب، الذي تم عرضه ضمن المارثون الدرامي في رمضان 2021.

منة فضالي تدعم محمد سامي بعد إيقافه

كتبت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلة: “اعرف محمد سامي من سنين وعمري ما اشتغلت معاه انا الشهاده لله لما اشتغلت مع استاذ محمد سامي السنه دي مشوفتش منه حاجه وحشه بلعكس كان محترم جدا معايا واستفدت من الشغل معاه مخرج شاطر جدا وله اعمال كتير ناجحه وانا مش بطبلو علشان محدش يقول بطبل علشان الشغل انا بقول حق ربنا”.

جاء ذلك بعدما اتخذت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موقفًا تجاه المخرج كاتب السيناريو محمد سامي، لأسباب عدة حول مسلسل نسل الأغراب الذي انتجته الشركة.

مسلسل نسل الأغراب عقبة في طريق المخرج محمد سامي

أصبح مسلسل نسل الأغراب عقبة في طريق المخرج محمد سامي، حيث لاقى العديد من الإنتقادات اللاذعة بين الجمهور، حيث تهكم البعض على قصة المسلسل التي باحت الدماء والقتل، والعديد من الأعمال الغير مشروعة التي كانت السبب الرئيسي في الهجوم على المسلسل وأبطال على مدار شهر رمضان، إلا أنه على الرغم من الإنتقادات التي تكبلها حصد على العديد من المشاهدات وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الجدير بالذكر، أن مسلسل نسل الأغراب بطولة كلًا من أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، وادورد، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، وأحمد داش، وأحمد مالك، وريم سامي، وملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، أحلام الجريتلى، وباقة لامعة من نجوم الفن، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.