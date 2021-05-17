فيديو.. مصاب فلسطينى: أشكر الشعب المصرى على موقفه معنا

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد، أحد مصابى قطاع غزة، خلال تغطية لفضائية "إكسترا نيوز" لاستقبال المصابين من قطاع غزة، إنه مقيم فى القطاع وأصيب خلال تواجده فى الشارع بعد انفجار، لافتًا إلى أن شقيقه متواجد معه كمرافق.
ووجه أحمد، رسالة للمصريين مشيدًا خلالها بحسن الاستقبال قائلا: "بشكر الشعب المصرى على موقفه معانا".
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