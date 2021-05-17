جدة - نرمين السيد - وقال دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، لـ وكالة الأنباء الفلسطينية، إن هناك تعليمات واضحة من الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بالوقوف لتلبية احتياجات الجرحى الذين تم دخولهم عبر معبر رفح البرى إلى الأراضى المصرية، حيث قدمت الطواقم الطبية المتواجدة فى الجانب المصرى من المعبر واللجنة التى تم تشكليها من السفارة بالعلاج السريع للمصابين وإنهاء إجراءاتهم للتوجه للمستشفيات التى خصصتها وزارة الصحة المصرية.
وأوضح اللوح، أن العمل جار على قدم وساق لنقل بقية الجرحى من قطاع غزة لمصر، آملا أن يتم ذلك سريعا فى ظل استمرار العدوان الإسرائيلى وذلك حفاظا على حياة المصابين.
وتقدم السفير، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والأجهزة المعنية، ووزارة الصحة وأطقمها الطبية، بفتح المستشفيات المصرية أبوابها أمام الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم.
وثمن اللوح، وقوف مصر بجميع مكوناتها بجانب الشعب الفلسطينى للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل جميع العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلى الغاشم المستمر حتى اللحظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء دخول جرحى غزة إلى مصر.. والسفير الفلسطينى يجدد شكره للرئيس السيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.