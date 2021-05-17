بدء دخول جرحى غزة إلى مصر.. والسفير الفلسطينى يجدد شكره للرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وقال دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، لـ وكالة الأنباء الفلسطينية، إن هناك تعليمات واضحة من الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بالوقوف لتلبية احتياجات الجرحى الذين تم دخولهم عبر معبر رفح البرى إلى الأراضى المصرية، حيث قدمت الطواقم الطبية المتواجدة فى الجانب المصرى من المعبر واللجنة التى تم تشكليها من السفارة بالعلاج السريع للمصابين وإنهاء إجراءاتهم للتوجه للمستشفيات التى خصصتها وزارة الصحة المصرية.

وأوضح اللوح، أن العمل جار على قدم وساق لنقل بقية الجرحى من قطاع غزة لمصر، آملا أن يتم ذلك سريعا فى ظل استمرار العدوان الإسرائيلى وذلك حفاظا على حياة المصابين.

وتقدم السفير، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والأجهزة المعنية، ووزارة الصحة وأطقمها الطبية، بفتح المستشفيات المصرية أبوابها أمام الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم.

وثمن اللوح، وقوف مصر بجميع مكوناتها بجانب الشعب الفلسطينى للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل جميع العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلى الغاشم المستمر حتى اللحظة.