إنفوجراف.. فلسطين تتصدر حديث السيسى فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات الرئيس السيسى عن القضية الفلسطينية: يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وصل بعد ظهر اليوم إلى مقر قصر إفيمير للمؤتمرات للمشاركة فى مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، والتقى بعدد من الزعماء الافارقة والشخصيات الدولية المشاركة فى المؤتمر.

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